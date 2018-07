Piazza Affari scatta in avvio, bene banche e oil

Titta Ferraro 9 luglio 2018 - 09:14

Primi scorci della nuova ottava con quotazioni in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib sale dello 0,41% a quota 22.016 punti. I mercati europei trovano ancora sponda nelle buone indicazioni arrivate venerdì dal mercato del lavoro Usa e che hanno spinto Wall Street a chiudere in buon rialzo.Tra i singoli titoli spiccano i rialzi di Saipem (+2%), seguita da Mediaset (+1,84%). Tra le banche rialzi superiori all'1% per Unicredit e Banco BPM.Oggi gli occhi dei mercati sono puntati sull'intervento del presidente della Bce, Mario Draghi, al Parlamento europeo.