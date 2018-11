Piazza Affari scatta dopo esito elezioni midterm, UBI cavalca conti trimestrali

Titta Ferraro 7 novembre 2018 - 09:15

MILANO (Finanza.com)

Reazione positiva dei mercati all'esito delle elezioni midterm statunitensi. Piazza Affari sale di oltre l'1% (+1,28% a 19.521 punti l'indice Ftse Mib). I democratici hanno riconquistato la Camera, per la prima volta in otto anni, mentre i repubblicani hanno resistito al Senato.Tra i singoli titoli spiccano i rialzi consistenti delle Banche con +1,97% per Banco BPM che stasera diffonderà i conti trimestrali. Numeri del terzo trimestre diffusi questa mattina da UBi (+3%) che ha sorpreso in positivo a livello di utile netto (38,5 milioni rispetto ai 37,3 mln delle stime di consensus).Tra le blue chip rialzi consistenti per Canmpari (+3,2%) E cnh (+2,3%).Tra gli altri appuntamenti si segnala che oggi l'Istat pubblicherà la nota mensile sull'andamento dell'economia in un clima di preoccupazione per la congiuntura italiana. Dopo i deboli riscontri da Pil e Pmi manifatturiero, ieri è stato il turno dell’indice Pmi servizi che è sceso a 49,2 punti, sui minimi di maggio 2016.