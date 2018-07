Piazza Affari sale con Fca e Ferragamo, male Telecom Italia

Titta Ferraro 10 luglio 2018 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Primi scorci di seduta con lieve segno più per Piazza Affari che dà seguito alla striscia positiva delle ultime sedute. L'indice Ftse Mib sale dello 0,04% a 22.042 punti. In prima fila Salvatore Ferragamo (+1,45) che sfrutta la promozione a hold da parte di Jefferies.Acquisti anche su Fca (+1,19% a quota 17,28 euro) con Hsbc che ha confermato la raccomandazione buy. Gli analisti vedono il titolo a 21 euro rispetto ai 24 euro indicati in precedenza.Tra i segni meno spicca Telecom Italia che cede l'1,8% a quota 0,641 euro.Oggi l'Istat diffonderà i dati di maggio sulla produzione industriale, attesa in recupero a +0,8% m/m dal -1,2% del mese precedente. Alle 11:00 appuntamento invece con lo Zew tedesco di luglio (consensus -18,2).