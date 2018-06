Piazza Affari sale ancora, in luce Campari e Unicredit

Titta Ferraro 13 giugno 2018 - 09:21

MILANO (Finanza.com)

Primi scorci di giornata in buon rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un progresso dello 0,44% a quota 22.217 punti. In prima fila Campari con un +1,56% a 6,81 euro, seguita da Ferrari ed Exor con rialzi superiori all'1% per entrambe. Tra le banche si segnala il +0,82% di Unicredit.Segno meno invece per Italgas (-1,13%) che ha approvato il piano strategico 2018/2024 che prevede un piano di investimenti per 4 miliardi di euro, in crescita di oltre il 30% rispetto al precedente business plan, di cui 2 miliardi per lo sviluppo e il miglioramento della rete, circa 800 milioni per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.Sull'obbligazionario lo spread segna un calo a quota 225 pb con rendimento del decennale al 2,73% in scia alle parole rassicuranti di Paolo Savona, ministro agli Affari europei, che ha affermato che "l'euro ha aspetti positivi e aspetti indispensabili".