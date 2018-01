Piazza Affari sale ancora dopo filotto di sei rialzi consecutivi, bene Saipem e Pirelli

Titta Ferraro 11 gennaio 2018 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Acquisti ancora predominanti a Piazza Affari, reduce da una striscia di sei sedute consecutive in rialzo che ha spinto il Ftse Mib sui massimi da agosto 2015. L'indice guida di Piazza Affari ha aperto oggi con un progresso dello 0,13% a quota 23.184 punti. Ieri Milano si è mossa in controtendenza rispetto alla tendenza ribassista delle altre principali Borse grazie alla spinta rialzista delle banche, in particolare Intesa Sanpaolo.Tra le big di Piazza Affari Fca cede oltre l'1% a 18,39 euro, peggio fa solo Bper (-1,13%). Sul versante opposto sale con decisione Saipem (+2,23%). Acquisti anche su Pirelli (+0,77%) che ha ceduto 15,75 milioni di azioni Mediobanca, pari a circa l'1,78% del capitale, che rappresentava l'intera partecipazione che deteneva in maniera diretta nella banca. La cessione ha generato 152,8 milioni di proventi netti per Pirelli.Oggi atteso il dato sulle vendite al dettaglio in Italia a l'asta di Btp a 3 e 7 anni per massimi 6 miliardi di euro. Attesa poi per la visita del presidente francese in Italia. Emmanuel Macron verrà ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e, a seguire, incontrerà a Palazzo Chigi il presidente del consiglio Paolo Gentiloni con cui terrà una conferenza stampa congiunta.