Piazza Affari sale ancora, Fca sempre grande protagonista

5 gennaio 2018 - 09:17

MILANO (Finanza.com)

Acquisti a Piazza Affari in avvio di giornata dopo la grande abbuffata della vigilia con il balzo del 2,63% del Ftse Mib. Oggi l'indice guida di Milano segna un +0,31% a 22.582 punti. Sempre protagonista FCA che testa i nuovi massimi storici a quota 17,38 euro (+3,03%). Bene anche Exor (+1,1%) e Ferrari (+0,86%). Tra i pochi segni meno invece c'è Leonardo (-0,86%).Giornata ricca di appuntamenti economici con i dati sull'inflazione in Italia che saranno diffusi in mattinata dall'Istat. Per l'area euro attesa la prima lettura flash dell'inflazione a dicembre. Nel pomeriggio focus sulle non farm payrolls statunitensi, attese in rallentamento a +190 mila.