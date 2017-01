Piazza Affari sale ancora, Banco Bpm sugli scudi

Alessio Trappolini 3 gennaio 2017 - 09:16

MILANO (Finanza.com)

Il listino azionario italiano conferma lo stato di salute di questo ultimo periodo con un’altra apertura bene intonata. Con Tokyo ancora chiusa per festività ed in attesa della riapertura delle contrattazioni di Wall Street, Piazza Affari ha aperto al rialzo con il FTSE Mib che guadagna circa mezzo punto percentuale a 19.650 punti. Continua a far parlare di se Banco Bpm, il terzo polo bancario italiano dopo il brillante debutto di ieri, oggi guadagna il 4,64% a 2,61 euro. Ben comprata Fca, +1,6% a 9,1 euro, galvanizzata dai brillanti risultati del 2016, anno in cui il gruppo italo-americano ha confermato la leadership nel mercato auto italiano.