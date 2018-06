Piazza Affari ruggisce ancora, voci su Unicredit scaldano settore bancario

Titta Ferraro 4 giugno 2018 - 09:20

Non si placa la risalita di Piazza Affari con l'indice Ftse Mib che sale dello 0,96% a quota 22.321 punti. Molto bene le banche con Unicredit a +2,2% a 15,01 euro sotto la spinta delle indiscrezioni riportate dal Financial Times. Unicredit starebbe considerando l'opzione di una fusione con la banca francese Société Générale con l'AD Jean-Pierre Mustier al lavoro da mesi su quest'ipotesi.Bene anche l'altra big Intesa Sanpaolo a +1,58%.Cede ancora terreno Fiat Chrysler (-1,22%) dopo il sell-off di venerdì in scia alla presentazione del nuovo piano al 2022. Nella serata di venerdì sono arrivati anche i deboli dati sulle immatricolazioni, diffusi a mercato chiuso. A maggio le immatricolazioni in Italia sono scese del 2,78%, Fca ha fatto peggio con -8,2%.