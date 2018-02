Piazza Affari ritrova il segno più, Tenaris e Saipem in volata

Titta Ferraro 23 febbraio 2018 - 10:10

Piazza Affari vira in positivo dopo la prima ora di contrattazioni di contrattazioni. L'indice Ftse Mib sale dello 0,14% a quota 22.494 punti. Ieri il listino milanese è stato il fanalino di coda in Europa complici le parole di Jean Claude Juncker, presidente della Commissione europea, che in un intervento a Bruxelles ha detto che bisogna prepararsi allo "scenario peggiore" in Italia, perché dalle urne non uscirà un governo operativo. parole che avevano rialzato la febbre da spread, con differenziare risalito in area 137 pb.Molto bene anche oggi Tenaris (+2,25) che continua a cavalcare i positivi conti 2017. Nel settore oil&gas spicca anche il +1,8% di saipem. Tra i peggiori figurano alcuni testimonial del settore finanziario con Unicredit che cede lo 0,33%.Oggi in primo piano la lettura finale dell'inflazione dell'area euro, attesa a +1,3% annuo con un +1% della componente "core". Nel pomeriggio parleranno diversi esponenti della Federal Reserve.