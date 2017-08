Piazza Affari ritraccia in avvio, acquisti su Saipem

Titta Ferraro 17 agosto 2017 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Partenza cauta per Piazza Affari dopo i consistenti rialzi delle ultime sedute. Ieri sera le minute della Fed hanno evidenziato la preoccupazione di alcuni esponenti per il rallentamento dell'inflazione e quindi la possibilità di un rinvio del prossimo aumento dei tassi.L'indice Ftse Mib segna dopo i primi scambi un calo dello 0,27% a 21.925 punti. Tra i singoli titoli si arresta la corsa di Fca (-0,47%) sospinta nei giorni scirsi dalle voci di M&A e dall'accordo con Bmw e Intel per lo sviluppo delle auto a guida autonoma. I maggiori produttori di auto cinesi hanno però negato l'interesse per Fca.Tra i tittoli in rialzo oggi spicca Saipem (+1,47%) che si è aggiudicata un contratto in Kuwait per 850 milioni di dollari.Sul fronte macro oggi focus su vendite al dettaglio britanniche, inflazione nell'Eurozona e, nel pomeriggio dagli Usa, le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione e la produzione industriale.