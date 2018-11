Piazza Affari ritraccia dopo rally vigilia, male Stm e titolo oil

Titta Ferraro 27 novembre 2018 - 09:14

MILANO (Finanza.com)

Ripiega in avvio di giornata l'indice Ftse Mib. Dopo lo sprint del 2,77% di ieri, l'indice guida di Piazza Affari cede lo 0,31% a quota 19.174 punti. Ieri a dare slancio alla Borsa di Milano sono stati i segnali di apertura del governo a una riduzione del target di deficit per andare incontro alle richieste dell’UE. Il vertice di ieri sera non ha dato indicazioni precise ma si va verso una rimodulazione della Manovra con target deficit che potrebbe scendere in area 2,2%.Tra i singoli titoli si muovono in territorio negativo i titoli oil (-1,24% Saipem, -0,88% Tenaris). male anche Stm (-1,17%).Sui mercati in generale ieri si è assistito a un buon rally di Wall Street (+1,46% il Dow Jones, +2% il Nasdaq). Oggi intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, intervistato dal Wall STreet Journal, ha detto che prevede di portare avanti i piani per aumentare le tariffe di 200 miliardi di dollari di merci cinesi.Tra gli appuntamenti odierni, si segnala in Italia la pubblicazione dei dati di fiducia in Italia e l'avvio del trittico di aste di fine mese con l'emissione di Ctz e Btp indicizzati all'inflazione.