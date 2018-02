Piazza Affari risale la china, in prima fila la galassia Agnelli

Titta Ferraro 7 febbraio 2018 - 09:16

MILANO (Finanza.com)

Strappo al rialzo in avvio per Piazza Affari che cerca di mettersi alle spalle i forti ribassi delle ultime sedute. Dopo i primi scambi l'indice Ftse Mib sale dello 0,75% a quota 22.514 punti. Sponda importante dal rimbalzo di ieri di Wall Street. Iieri il presidente della Federal Reserve di St. Louis, James Bullard, ha cercato di calmierare i timori di un balzo dell'inflazione dopo i dati di venerdì scorso sul mercato del lavoro che avevano visto la crescita dei salari scattare ai massimi dal 2009. Tra gli appuntamenti odierni, le nuove previsioni economiche della Commissione europea.In prima fila a Milano le banche: Intesa Sanpaolo sale dell'1,67% all'indomani dei conti 2017 e del nuovo piano al 2021. Piatta invece Unicredit che svelerà i conti domani. Segno meno invece per Banco BPM (-0,11%) che diffonderà i conti aoggi a mercati chiusi. Bene la galassia Agnelli con +1,7% circa per Fca ed Exor.