Piazza Affari ripiomba ai minimi 2018, profondo rosso per banche e galassia Agnelli

Titta Ferraro 8 giugno 2018 - 17:47

MILANO (Finanza.com)

Finale d'ottava difficile per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha ceduto l'1,89% a quota 21.355 punti avvicinando i minimi annui toccati lo scorso 29 maggio (quando ha chiuso a 21.350).La seduta odierna è stata condizionata dal nuovo allargamento dello spread e dai timori a livello globale sul fronte guerra commerciale. Il G7 in programma a Charlevoix, nel Quebec (Canada), vedrà Trump isolato dopo le ultime azioni sui dazi.Ancora una seduta difficile per le banche complice il nuovo allargamento dello spread fino a quota 270 pb. Il rendiemnto del Btp decennale si è spinto fino al 3,1%, a ridosso dei massimi toccati il 29 maggio. In chiusura -2,75% per Ubi Banca, -4% per Banco Bpm, -2,44% Unicredit.Tra le big di Piazza Affari ha sofferto anche Fca (-2,55%) reduce dal rally della vigilia sotto la spinta delle indicazioni di Morgan Stanley che vede un possibile raddoppio del valore del titolo. Male in generale la gallassia Agnelli con CNH scesa del 3,57% ed Exor del 2,04%.Vendite anche su Stm (-1,17%). Questa mattina gli analisti di Equita hanno alzato la raccomandazione sul titolo a Buy con prezzo obiettivo salito da 21,7 a 27 euro.