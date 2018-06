Piazza Affari rifiata dopo grande abbuffata della vigilia, bene Moncler e Saipem

Titta Ferraro 12 giugno 2018 - 09:21

MILANO (Finanza.com)

Ancora segno più per Piazza Affari dopo il balzo del 3,42% della viglia, miglior seduta del 2018. L'indice Ftse Mib segna un progresso dello 0,22 per cento a quota 22.135 punti. Questa mattina un'importante sponda ai mercati arriva dall'esito positivo dell'incontro tenutosi a Singapore tra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un.Sul Ftse Mib si segnalano i rialzi superiori all'1% per Moncler e Saipem. Prevalenza del segno più tra le banche (+0,54% Unicredit, +0,3% Intesa Sanpaolo) grandi protagoniste della viglia con rialzi corali oltre il 5% in scia alla f0orte contrazione dello spread, che scende anche oggi attestandosi sotto area 230 pb. Sul fronte emissioni, il Tesoro italiano sarà impegnato oggi nell'asta di BoT annuali per 6 miliardi di euro.Giù Telecom Italia (-0,32%) che nella notte ha trovato l'intesa con i sindacati per 4.500 esuberi.