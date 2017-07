Piazza Affari rifiata, avvio cauto con banche miste

Titta Ferraro 4 luglio 2017 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Partenza cauta per Piazza Affari dopo il rally di oltre il 2% della vigilia trainato dagli acquisti su banche ed energetici. Dopo i primi scambi l'indice Ftse Mib cede lo 0,09 per cento a 20.994 punti. Cede terreno Fca (-0,25%) che ieri è stata protagonista di un forte rally (oltre +6%) sospinta dai riscontri migliori del previsto dal mercato auto Usa. Tra le banche, in forte ascesa ieri sulle attese per il via libera di Bruxelles al piano di salvataggio di MPS, moderato segno più con in prima fila Ubi Banca (+0,61%) e Unicredit (+0,94%).Oggi Wall Street rimarrà chiusa in occasione dell'Independence Day, la festa del 4 luglio. Tra i principali market mover, domani è attesa la pubblicazione delle minute della Fed, relative al meeting del 13-14 giugno, mentre il clou della settimana arriverà venerdì con le non farm payrolls statunitensi.