Piazza Affari reagisce: bene Buzzi e CNH Industrial, vendite su Ferrari

Alessio Trappolini 19 maggio 2017 - 17:45

MILANO (Finanza.com)

Colpo di reni di Piazza Affari che reagisce d’impatto alla correzione delle due sedute precedenti. Il FTSE Mib chiude l’ottava con u rialzo dell’1,26% a 21.567,52 punti grazie anche al sostegno offerto dagli indici americani che hanno aperto in rialzo.



Seduta positiva per il comparto industriale, con Buzzi Unicem, +3,52% a 23,2 euro, e CNH Industrial, +5,35% a 10,04 euro, che hanno guidato le fila dei rialzi. Si è fatto valere anche il titolo Leonardo, +2,55% a 15,27 euro, dopo la notizia della buonuscita monstre da 9 milioni per l’ormai ex Ad Mauro Moretti.



Disteso il clima sui finanziari: UniCredit +2% a 16,8 euro, UBI Banca +2,38% a 3,7 euro. Poche e contenute le discese, ad eccezione del capitombolo Ferrari cha ha lasciato sul parterre di Borsa il -1,97% a 74,5 euro.