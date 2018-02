Piazza Affari rallenta a metà seduta, soffrono Mps (-5%) e Ubi

Titta Ferraro 12 febbraio 2018 - 14:32

MILANO (Finanza.com)

Si mantiene in deciso rialzo, ma lontano dai massimi intraday, l'indice Ftse Mib. L'indice guida di Piazza Affari segna un progresso dello 0,68% a quota 22.317 punti. Piazza Affari è reduce dalle difficoltà di settimana scorsa, chiusa con un rosso di circa il 4,5%.Rialzi consistenti per Fca (+1,57%) e Moncler (+1,8%). Tra le banche si muove bene Banco Bpm (+0,73%) al centro di alcune voci di mercato che la vorrebbero potenzialmente coinvolta in un merger con Mps. Quest'ultima viaggia invece in deciso calo (-5%) dopo la diffusione dei numeri 2017 con un rosso di 3,5 miliardi di eurio, in peggioramento dai 3,2 mld del 2016. Gli analisti di Equita si soffermano sui risultati del quarto trimestre e mettono in evidenza che è stata registrata "una perdita sopra le attese per rettifiche su crediti, in parte one-off".Tra i bancari soffre anche Ubi Banca (-1,93%) nonostante il rialzo di prezzo obiettivo deciso da Banca Akros (tp passato da 3,85 a 4,4 euro, rating neutral). Gli analisti di Equita hanno invece sottolineato in rischio che l'introduzione del Model Change non è scontato che avvenga nel trimestre in corso, in concomitanza con l'IFRS9 FTA, quindi il CET potrebbe scendere temporaneamente sotto l'11%.