Piazza Affari prova il rimbalzo: riflettori su Ferragamo all’indomani dei conti

Alessio Trappolini 1 febbraio 2017 - 12:57

MILANO (Finanza.com)

Quest’oggi gli indici europei hanno rimbalzato in apertura, con Piazza Affari che si accoda al trend e sale in area 18.670 punti, +0,42% per il FTSE Mib rispetto alla chiusura di ieri. Riflettori su Ferragamo, in rialzo del +5,76% a 25,86 euro, dopo che ieri ha snocciolato i conti del quarto trimestre archiviato con un fatturato in crescita del 3,7% contro il +1% dell'intero esercizio 2016. Bene anche gli industriali con Prysmian, +1,74% a 24,48 euro, e Buzzi Unicem, +1,88% a 23,23 euro.



UniCredit, +1,27% a 25,48 euro, continua a catalizzare l’attenzione del mercato, con il Cda riunito oggi per decidere la forchetta di prezzo per le azioni di nuova emissione, in vista dell’aumento di capitale monstre da 13 miliardi di euro che partirà con ogni probabilità il prossimo 6 febbraio.



Sempre sul fronte bancario scendono le quotazioni del Banco Bpm, -2,2% a 2,572 euro, e di UBI Banca, -0,8% a 3,18 euro. Flette CNH Industrial, -0,85% a 8,13 euro, dopo i risultati trimestrali pubblicati ieri.