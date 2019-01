Piazza Affari prosegue striscia di rialzi, Juve prima della classe anche oggi

Titta Ferraro 10 gennaio 2019 - 17:40

MILANO (Finanza.com)

Arriva a 5 la striscia di rialzi consecutivi per Piazza Affari. Dopo una prima parte di seduta incerta, l'indice Ftse Mib ha ripreso vigore ed è andato a chiudere in rialzo dello 0,63% a quota 19.300 punti. Milano è riuscita a superare le indicazioni poco confortanti dall'Asia (chiusura debole di Tokyo e dati cinesi deboli con l'inflazione a +1,9%, ritmo più lento degli ultimi 6 mesi). A dare fiato alla risalita di Piazza Affari nel corso della giornata ha contribuito soprattutto l'asta Bot, la prima del 2019. Il Tesoro ha collocato 7 miliardi di euro di Bot annuali con rendimenti in ulteriore calo allo 0,285% dallo 0,37% di un mese fa. Il Tesoro domani terrà l'asta di Btp a media-lunga scadenza per massimi 6,5 mld (titoli a 3, 7 e 30 anni).Sul parterre di Piazza Affari seduta da dimenticare per A2a (-3,41%) e Amplifon (-2,42%). Positiva Fca (+0,785%) che ha annunciato di aver raggiunto intese con le autorità federali e statali USA e in una class action privata su pretese civili, ambientali e relative alla tutela dei consumatori che pongono fine alle divergenze in materia di emissioni diesel. Il costo complessivo stimato degli accordi è 0,8 miliardi di dollari USA, in linea con l’accantonamento effettuato a tale scopo dalla società nel terzo trimestre del 2018.Regina di giornata anche oggi la Juventus (+4,59%) con le ultime indiscrezioni stampa britanniche che vedono il club sempre più vicina la conclusione la trattativa che porterà Aaron Ramsey, centrocampista gallese dell'Arsenal, a vestire la maglia della Juventus.