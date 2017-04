Piazza Affari positiva grazie ad exploit di FCA: ben comprato il lusso, le banche pagano prese di profitto

Alessio Trappolini 26 aprile 2017 - 17:38

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari archivia la seduta in territorio leggermente positivo, in una seduta in cui a differenza delle ultime sedute il focus degli investitori è tornato negli Usa, dove in serata il presidente americano Donald Trump dovrebbe ufficializzare quanto già spiegato dal suo segretario al Tesoro, ovvero i dettagli della riforma fiscale.



Clima di attesa anche per quanto riguarda la riunione Bce di domani. Sebbene non siano attese variazioni alle attuali condizioni, sarà importante monitorare la conferenza post riunione del presidente Mario Draghi per valutare eventuali cambi di passo futuri da parte dell’istituto centrale.



In questo quadro il FTSE Mib ha chiuso a 20.836,51 punti in rialzo dello 0,15%. Spicca la performance di FCA, +9,33% a 10,6 euro, dopo i risultati record del primo trimestre 2017. Ben comprato il comparto del lusso, con gli acquisti incoraggiati dai risultati oltre le attese della francese Kering.



Sul fronte dei ribassi pagano qualche presa di profitto i titoli bancari: Banco Bpm ha chiuso in ribasso del 2% a 2,736 euro e UniCredit ha lasciato sul parterre l’1,7% a 15,55 euro.