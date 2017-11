Piazza Affari poco mossa, sale ancora Stm

Titta Ferraro 6 novembre 2017 - 09:22

MILANO (Finanza.com)

Incipit di ottava senza direzione per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede alle 9:20 lo 0,06% a quota 22.999 punti ritracciando leggermente dai massimi a due anni toccati la scorsa ottava. In affanno Banco Bpm (-0,73%) dopo l'ufficializzazioen dell'accordo sul bancassurance con Cattolica Assicurazioni per un corrispettivo totale di 853 milioni di euro. In calo anche Bper e Unicredit che cedono l'1% circa. Segno più invece per Stm che aggiorna ancora i massimi pluriennali (+1,2%) a 21,21 euro.