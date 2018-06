Piazza Affari poco mossa, male Fca e Prysmian. Focus su asta Btp

Titta Ferraro 28 giugno 2018 - 09:26

MILANO (Finanza.com)

Lieve Segno meno per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib, dopo il recupero della vigilia, segna un calo dello 0,04% a quota 21.549 punti. Pesa il ritracciamento di ieri sera di Wall Street dopo una prima parte di seduta tonica in scia al rientro parziale delle tensioni commerciali.Tra i singoli settori spicca ancora il segno meno per i bancari (-0,9% Bper, -0,71% Ubi Banca, -0,33% Intesa). Tra gli industriali FCA cede lo 0,89% a 16,46 euro. Tra i peggiori Prysmian (-0,98%) che ha annunciato le condizioni dell'aumento di capitale da 500 mln di euro al via il prossimo 2 luglio (diritti di opzione negoziabili fino al 13 luglio). Il prezzo dell’aumento (15,31 euro) è a sconto del 25,8% sul terp.Oggi focus sull’asta Btp, ultima del trittico di aste di fine mese. E’ prevista l’emissione fino a 6,5 mld tra CCT e BTP a 5 e 10 anni. L'ultima asta dei bond decennali, avvenuta a fine di maggio, aveva visto il rendimento medio lordo di assegnazione per il Btp decennale avvicinarsi al 3%, quasi raddoppiato rispetto all'1,70% del collocamento precedente.