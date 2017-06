Piazza Affari poco mossa in avvio, fermento sulle banche per salvataggio istituti veneti

Titta Ferraro 8 giugno 2017 - 09:19

MILANO (Finanza.com)

Primi scorci di seduta senza forti scossoni per Piazza Affari che attende gli importanti appuntamenti odierni con elezioni britanniche e meeting della Bce. Il Ftse Mib sale dello 0,07% a quota 20.754 punti. In evidenza anche oggi Stm con un rialzo dell'1,33%. Male Salvatore Ferragamo (-2,7%). Miste le banche con Intesa Sanpaolo giù dello 0,39% che potrebbe avere un ruolo di primo piano nel salvataggio delle banche venete con il governo in pressing per una soluzione di sistema. Stando a quanto riferito da Repubblica la strada maestra sarebbe quella di dividere i costi del salvataggio pro quota tra tutte le banche operanti nel Paese.