Piazza Affari poco mossa in attesa della Bce, scatto di Ubi

Titta Ferraro 19 gennaio 2017 - 09:17

MILANO (Finanza.com)

Avvio poco mosso per Piazza Affari. Dopo i primi scambi in positivo, l'indice Ftse Mib segna un calo marginale dello 0,07% a 19.344 punti. Si segnala il balzo di Ubi Banca (+4,5%) che ha concluso l'accordo per l'acquisto delle 3 good banks. Giù di quasi 2 punti percentuali Mediaset.



Oggi attenzione rivolta a Francoforte per la prima riunione dell'anno per la Banca centrale europea. Non sono attese novità da parte dell'Eurotower dopo l'allungamento fino a fine 2017 del quantitative easing annunciato lo scorso mese. Da monitorare le parole di Mario Draghi dopo il balzo all'1,1% annuo dell'inflazione a dicembre che ha fatto emergere maggiori pressioni per l'anticipo del tapering (riduzione progressiva degli acquisti di asset).