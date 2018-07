Piazza Affari poco mossa, acquisti su Fca e Generali

Titta Ferraro 19 luglio 2018 - 09:20

MILANO (Finanza.com)

Partenza senza slancio per Piazza Affari. In attesa dell'avvio della stagione delle trimestrali anche in Italia (il 23 luglio con Luxottica), l'indice Ftse Mib si muove in rialzo (+0,36%) superando la soglia psicologica dei 22 mila punti.Ben comprata Fca che sale dello, 0,9% in scia alle indiscrezioni odierne che vedono il gruppo aver avviato nelle scorse settimane i primi passi per lo scorporo e l'Ipo Magneti Marelli. Acquisti anche su Generali (+0,64%) grazie all’accordo con Life Company Consolidation Group (LCCG) per la cessione della sua intera partecipazione in Generali Worldwide Insurance Company Limited e Generali Link.Male invece Telecom Italia che cede oltre l'1% e in avvio ha aggiornato i minimi dal 2013 a quota 0,595 euro.Dal Beige Book pubblicato ieri dalla Federal Reserve è emerso che tra le aziende che sempre più timore circa la questione dazi.