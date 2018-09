Piazza Affari poco mossa, Fitch non pesa su azioni e Btp. Bene le banche

Titta Ferraro 3 settembre 2018 - 09:20

MILANO (Finanza.com)

Primi scorci della seduta inaugurale di settembre con quotazioni poco sopra la parità per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un progresso dello 0,14% a quota 20.296 punti. La decisione di Fitch di abbassare l'outlook sull'Italia a negativo non sembra scuotere il mercato con anche lo spread che ritraccia leggermente dai picchi a cui aveva chiuso venerdì scorso.Tra i singoli titoli si muovono bene Ubi Banca (+2,7%) e banco BPM (+1,34%). Sale dell'1% Fca. Fuori dal Ftse Mib si muove bene Maire con un balzo del 3% in seguito all'aggiudicazione del progetto gpl da 248 mln $ in Algeria.