Piazza Affari piatta in attesa sviluppi politici, bene banche e Fca

Titta Ferraro 31 maggio 2018 - 09:25

MILANO (Finanza.com)

Scatto dai blocchi di partenza senza verve per Piazza Affari dopo il rimbalzo di oltre il 2% della vigilia. L'indice Ftse Mib cede dello 0,06% a quota 21.785 punti. In prima fila le banche con rialzi nell'ordine dell'1% per Banco Bpm e Bper, +0,78% per Intesa Sanpaolo. Acquisti anche oggi su Fca (+0,35%) che continua a cavalcare il rumors secondo cui Alfa Romeo e Maserati potrebbero essere unite in una unica divisione, una mossa che potrebbe essere letta dagli investitori come un primo passo verso un eventuale spinoff.Oggi attesa per vedere gli sviluppi sul fronte politico con la nuova apertura di ieri a valutare nuovamente un accordo di governo M5S-Lega.Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si prepara ad annunciare l'imposizione di dazi doganali sulle importazioni di acciaio e di alluminio Usa dal Canada, Messico e dall'Unione europea, già nella giornata di oggi.