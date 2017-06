Piazza Affari: perdono le banche, giù Mediaset sotto 3,50 euro per prima volta in 2017

Alessio Trappolini 5 giugno 2017 - 17:41

MILANO (Finanza.com)

Altra falsa partenza per gli indici del Vecchio Continente, orfani di Francoforte (Borsa chiusa per festività), ed in balia delle tensioni politiche e geopolitiche sia a livello interno che internazionale.



A tenere banco è, come prevedibile, l’attentato di Londra che ora potrebbe avere ricadute determinanti sul voto britannico in agenda giovedì 8 giungo prossimo. Si riscalda il clima in Medio oriente, con gli Stati arabi (Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti e Bahrain) che hanno deciso di interrompere i rapporti diplomatici con il Qatar accusato di interferenze negli affari interni delle altre Nazioni e di supporto al terrorismo.



In questo quadro Piazza Affari ha chiuso in ribasso, con l’indice FTSE Mib che ha ceduto lo 0,99% a 20.721,04 punti. Protagonista in negativo è stata Mediaset che ha lasciato sul terreno il -3,5% andando a chiudere a 3,46 euro. Il titolo ha chiuso sotto i 3,50 euro per la prima volta in questo 2017. Male le banche, con Banco Bpm, -2,72% a 2,78 euro, e Intesa Sanpaolo, -1,3% a 2,556 euro.



Uniche note positive oggi provenienti da Brembo, +1,3% a 14,02 euro e STM, piatto a 14,72 euro.