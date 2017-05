Piazza Affari penalizzata dalle ricoperture: Azimut svetta in testa al FTSE Mib, fuori di esso soffre Tod’s

Alessio Trappolini 8 maggio 2017 - 13:02

MILANO (Finanza.com)

La (non) notizia dell’elezione di Emmanuel Macron alle presidenziali francesi influenza l’andamento dei mercati quest’oggi. Le ampie ricoperture di fondi e banche d’affari al momento zavorra gli indici europei e le performance di Piazza Affari.



Passata metà seduta il FTSE Mib viene negoziato in area 21.390 punti, in ribasso dello 0,44%. Clima incerto in maniera trasversale fra tutti i settori. Particolarmente vendute le azioni del settore lusso: Moncler, -2% a 22,32 euro, e Ferragamo, -1,38% a 29,29 euro, dopo il calo di vendite fatto registrare da Tod’s, -9% a 65,1 euro fuori dal listino principale.



Pochi i rialzi, fra i quali si distinguono le performance di Azimut, +1,9% a 19,05 euro, ed ENI, +0,75% a 14,7 euro. Ben comprate anche le azioni Mediaset, +0,378% a 3,71 euro.