Piazza Affari passa in negativo con le banche, UniCredit passa in rosso

Alessio Trappolini 20 febbraio 2017 - 12:31

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari cambia passo dopo il giro di boa di metà seduta. L’indice di riferimento della Borsa Italiana passa in territorio negativo scivolando sotto quota 19mila punti, in ribasso dello 0,33%. Le incertezze politiche emerse nel week end con la crisi del partito di maggioranza influenzano le negoziazioni, in particolar modo quelle sui titoli bancari.



In questo quadro stanno accusando le maggiori flessioni i titoli Banco Bpm, -1,88% a 2,49 euro, e Ubi Banca, -1,34% a 3 euro. Vira sotto la parità anche UniCredit a 12,87 euro dopo che questa mattina le contrattazioni avevano preso il via in territorio positivo.



Pochi i segni più, dove si notano Eni, +0,9% a 14,25 euro, FCA, +0,75% A 10,72 euro e Moncler, +0,8% a 17,94 euro.