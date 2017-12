Piazza Affari parte poco mossa nell'ultima seduta dell'anno, bene UBI Banca

Titta Ferraro 29 dicembre 2017 - 09:13

MILANO (Finanza.com)

Primi scorci dell'ultima seduta dell'anno con intonazione negativa per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede lo 0,15% a quota 22.088 punti. Ieri sera il capo dello Stato Sergio Mattarella ha sciolto le Camere e subito dopo il consiglio dei ministri ha indetto le elezioni politiche per il prossimo 4 marzo. Oggi sono pochi i dati macro in agenda, spicca soprattutto nel primo pomeriggio (ore 14:00) la lettura preliminare dell'inflazione tedesca a dicembre.Sul parterre di Piazza Affari si muove in rialzo Ubi Banca (+0,37%) che ha superato ampiamente i requisiti minimi Srep a livello di patrimonializzazione. Per il 2018 la Bce ha fissato il nuovo livello minimo di CET 1 a 8,625%. Ritracciano Bper (-0,78%) e Banco Bpm (-0,9%), protagoniste in positivo alla vigilia.