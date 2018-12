Piazza Affari parte in rosso, forti vendite su Tenaris

simone borghi 6 dicembre 2018 - 09:14

MILANO (Finanza.com)

Il Ftse Mib di Milano avvia le contrattazioni con un ribasso dell’1,1%, in un clima che rimane nervoso per l’appiattimento della curva dei tassi Usa e per l’incertezza sull’evoluzione del conflitto commerciale. Cedono circa un punto percentuale anche le altre Borse europee.Ieri Wall Street è rimasta chiusa per onorare la scomparsa dell’ex presidente George H.W. Bush, mentre stamane i future sugli indici americani sono in calo e i mercati asiatici in deciso ribasso.Tornando a Piazza Affari, occhi puntati su Tenaris (-1,6% in Borsa) con le autorità argentine che hanno chiesto l'arresto preventivo di tutti gli indagati, compreso il presidente e amministratore delegato, Paolo Rocca, nell'ambito delle indagini sul caso di corruzione.È arrivato anche l'accordo per la partecipazione al capitale di Mediobanca che cede l’1% in avvio. I grandi soci, che raggruppano il 19,82% del capitale Mediobanca, hanno sottoscrivendo un nuovo accordo, unicamente di consultazione, che non prevede impegni né di blocco né di voto sulle azioni apportate.Infine, novità su Banco BPM (in flessione di circa l’1,7%) sul piano di cessione Npl. Secondo le indiscrezioni, l’istituto avrebbe convocato il cda lunedì 10 dicembre per chiudere le trattative finali con i tre gruppi in gara.