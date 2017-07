Piazza Affari parte in rialzo, bene Prysmian, Fca e titoli oil

Titta Ferraro 17 luglio 2017 - 09:15

MILANO (Finanza.com)

Primi scorci della nuova ottava con quotazioni in rialzo a Piazza Affari. Dopo i primi scambi l'indice Ftse Mib sale dello 0,29% a 21.554 punti. Tra i migliori Prysmian (+2,2%), Ferragamo (+1,11%9 e Fca (+1,15% a 10,51 euro). Bene anche il comparto oil con Tenaris a +1,13%, Saipem +0,85% ed Eni +0,30%.La settimana inizia con pochi spunti macro. In mattinata attesa la lettura finale dell'inflazione dell'area euro (consensus +1,3% annuo). Nel pomeriggio focus sul New York Empire State Manufacturing Index di luglio. Il clou sarà giovedì con la riunione della bce che non dovrebbe mutare la prorpia politica monetaria ma il mercato si attende qualche possibile indicazione circa il possibole avvio del tapering in autunno.