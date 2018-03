Piazza Affari parte in moderato recupero, sprint di Stm e Ferrari

Titta Ferraro 26 marzo 2018 - 09:13

MILANO (Finanza.com)

Avvio con prevalenza degli acquisti per Piazza Affari. Il Ftse Mib segna una variazione di +0,20% a quota 22.333. I mercati sono reduci dai consistenti cali delle ultime due sedute dovuti ai timori sul rischio di una guerra commerciale a livello globale, dopo l'imposizione da parte di Donald Trump di dazi doganali per un valore fino a 60 miliardi di dollari contro la Cina, e le dichiarazioni di Pechino, che non ha escluso alcuna opzione, inclusa quella di smobilizzare il portafoglio di Treasuries superiore a 1 trilione di dollari di cui dispone.In recupero STm (+1,42%), fortemente penalizzato giovedì e venerdì dalle possibili ripercussioni di una guerra commerciale. Bene anche Ferrari (+0,68%) che ieri ha inaugurato il mondiale di F1 con la vittoria di Sebastian Vettel e il terzo posto di Kimi Raikkonen.