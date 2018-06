Piazza Affari parte in calo, stacco cedola per Poste e Snam

Titta Ferraro 18 giugno 2018 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Primi scorci di seduta con prevalenza delle vendite a Piazza Affari complice anche lo stacco cedola da parte di alcune blue chips. L'indice Ftse Mib, reduce dal calo dell'1,32% di venerdì scorso, ha aperto con un calo dello 0,17 per cento a 22.163 punti. Dopo i primi scambi i peggiori titoli sono quelli che oggi hanno staccato la cedola: -3,8% a 7,34 euro di Poste Italiane che oggi ha staccato una cedola da 0,42 euro per azione; -4,1% per Snam che invece ha staccato il saldo dividendo di 0,1293 euro.I mercati guardano con apprensione ai venti di guerra commerciale. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato venerdì che la sua amministrazione imporrà nuovi dazi doganali del 25% su prodotti cinesi, per un valore fino a 50 miliardi di dollari. Una decisione alla quale Pechino ha immediatamente replicato, annunciando delle misure di pari ampiezza.La seduta odierna vede lo stacco cedola da parte di alcune blue chips: Exor, Poste Italiane, Snam (saldo), Stm (trimestrale), Telecom Italia Risparmio e Terna (saldo).