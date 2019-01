Piazza Affari parte forte, corrono Fca e CNH

Titta Ferraro 15 gennaio 2019 - 09:19

MILANO (Finanza.com)

Avvio sprint per Piazza Affari in scia alla positività dell'azionario asiatico. L'indice Ftse Mib segna un progresso dell'1,03% a 19.369 punti. Tra gli investitori c'è un cauto ottimismo su un'intesa tra Usa e Cina dopo che ieri il presidente americano Donald Trump ha detto che saranno in grado di fare un accordo con la Cina, spiegando che i colloqui tra le due maggiori economie stanno procedendo bene.Sul parterre milanese spiccano i rialzi dei titoli della galassia Agnelli: +1,8% FCA, +2,48% CNH, +1,7% Ferrari e +2,2% Juventus. Ieri ha parlato a Detroit il ceo di Fca, Mike Manley, rimarcando che il gruppo sta rivedendo il piano di investimenti in Italia dopo il via libera alle tasse sugli acquisti di auto di cilindrata medio-alta e diesel.