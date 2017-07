Piazza Affari parte forte, bene banche e titoli oil

Titta Ferraro 12 luglio 2017 - 09:16

MILANO (Finanza.com)

Avvio ben intonato per Piazza Affari dopo il live calo della viglia. Dopo i primi scambi l'indice Ftse Mib sale dello 0,56% a 21.220 punti. In prima fila i titoli del settore bancario con rialzi dello 0,74% per Bper, +0,70% Unicredit e +0,35% Intesa Sanpaolo. Tra i migliori Ferrari con un balzo dell'1,47%. Bene anche il comparto oil in scia al rafforzamento del petrolio: +0,84% per Eni e +1,37% Saipem.Oggi attesa per l'audizione al Congresso Usa di Janet Yellen che potrebbe fornire dettagli in merito alle tempistiche del prossimo rialzo dei tassi.