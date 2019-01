Piazza Affari parte forte, ancora in rally Azimut. Al via trittico aste Tesoro

Titta Ferraro 25 gennaio 2019 - 09:23

MILANO (Finanza.com)

Netta prevalenza degli acquisti a Piazza Affari. Poco i primi scambi l'indice Ftse Mib sale dello 0,68% a quota 19.700 punti, ritornando quindi nei pressi dei massimi a tre mesi toccati una settimana fa. Il meeting Bce di ieri ha sostenuto in parte i mercati europei. L'istituto di Francoforte vuole aspettare per verificare quanto persistente sia il rallentamento in atto con l'opzione di un nuovo Tltro menzionata da diversi membri. Alcuni analisti ritengono che sia una possibilità concreta con annuncio possibile già nel meeting di marzo.Sul parterre milanese prosegue il rally di Azimut (+2,8%) in scia a nuovo metodo di calcolo delle commissioni di performance. Il nuovo metodo si baserà su un calcolo annuale a benchmark più uno spread collegato alle diverse categorie di prodotto, e, al contempo, contemplerà un incremento di ca. 50bps delle commissioni fisse. Il TER per i clienti sarà mantenuto in linea con quello applicato dai concorrenti e dagli altri operatori di mercato.Poco mossa Mediobanca (+0,28%). Dagli aggiornamenti Consob di ieri è emerso che Invesco possiede poco più del 3 per cento (3,007%) del capitale della merchant bank di piazzetta Cuccia.Riprende fiato STM (+0,25%) dopo il rally prepotente di oltre +10% della vigilia in scia ai conti trimestrali oltre le attese. Oggi intanto gli analisti di Liberum hanno confermato il rating Buy con prezzo obiettivo a 23 euro.Oggi focus sull'indice Ifo tedesco di gennaio, atteso in peggioramento.Per l'Italia, infine, parte oggi il consueto trittico di aste di fine mese con il Tesoro che offrirà Ctz biennali per un ammontare compreso tra 2 e 2,5 mld di euro.