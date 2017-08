Piazza Affari parte forte, Fca sempre in prima fila

Titta Ferraro 22 agosto 2017 - 09:15

MILANO (Finanza.com)

Partenza lanciata per Piazza Affari. Dopo i primi scambi il Ftse Mib segna un progresso dello 0,66% a quota 21.896 punti. I mercati guardano agli appuntamenti dei prossimi giorni con il simposio di Jackson Hole che prenderà il via giovedì e terminerà sabato e vedrà protagonisti Yellen e Draghi.Sul parterre di Piazza Affari prosegue il rally di Fca che sale di quasi il 3% dopo il +6,9% della vigilia. L'interesse dei cinesi di Great Wall Motor per Jeep continua ad accendere il titolo del Lingotto con gli analisti di Goldman Sachs che confermano il titolo nella loro conviction buy list con prezzo obiettivo a 19,2 euro.