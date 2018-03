Piazza Affari parte debole, male Tim e Stm

Titta Ferraro 19 marzo 2018 - 09:23

MILANO (Finanza.com)

Avvio in ribasso per Piazza Affari. Dopo i primi minuti di contrattazioni si segnala un calo dello 0,2% per il Ftse Mib in area 22.810 punti. Tra i peggiori Tim (-0,79%) che paga la multa da 4,8 mln di euro inflitta all'Antitrust per pubblicità ingannevole. Male anche Stm (-1%) e Saipem (-0,75%). Tra i migliori invece Bper (+0,95%).Prima seduta della settimana con focus sui riscontri in arrivo dall'Istat legati alla produzione industriale italiana, attesa in progresso dello 0,8% m/m a gennaio con un saldo tendenziale di +1,9%. Rimanendo sempre in Italia alle 11:00 verrà diffuso il dato sull'andamento della bilancia commerciale nel primo mese dell'anno. Dati sulla bilancia commerciale anche per l'Eurozona.