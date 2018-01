Piazza Affari parte bene, protagonisti Fca e titoli oil

Titta Ferraro 4 gennaio 2018 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Avvio di seduta con segno più per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un progresso dello 0,62% a quota 22.039 punti. Ieri il listino milanese ha posto fine a una striscia di 5 sedute consecutive in ribasso sotto la spinta dei nuovi record toccati da Wall Street e anche del ritracciamento dell'euro. Sui mercati prevale l'ottimismo sulle prospettive di accelerazione della crescita economcia a livello globale. Buone indicazioni oggi dal Pmi servizi cinese, andato oltre le attese.A Piazza Affari si muovono bene i titoli oil con Saipem che sale dell'1,67% in scia ai massimi toccati dal petrolio oltre quota 62 dollari al barile. Molto bene Fca che sale di oltre il 3% tornando sopra quota 16 euro.Ieri sera le minute della Federal Reserve hanno evidenziato che i funzionari della banca centrale hanno rivisto al rialzo le stime relative alla crescita del Pil Usa di quest'anno dal +2,1% precedente al +2,5%. La decisione è stata motivata con l'effetto della riforma fiscale di Donald Trump.Oggi attesa la diffusione l'indice Pmi servizi dei singoli paesi europei e dell'intera Eurozona. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti verrà diffuso il sondaggio Adp sulla variazione degli occupati, tradizionale antipasto dei più importanti dati sul mercato del lavoro Usa, in uscita venerdì.