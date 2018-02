Piazza Affari paga effetto Powell, acquisti su Ferragamo e Leonardo

Titta Ferraro 28 febbraio 2018 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Avvio difficile per Piazza Affari dopo la debole seduta di ieri di Wall Street. L'indice Ftse Mib cede in avvio lo 0,36% a quota 22.642 punti. A deprimere i mercati le parole di Jerome Powell. Il nuovo presidente della Fed si è mostrato ottimista circa la crescita economica e il raggiungimento del target di inflazione, facendo intendere che la Fed potrebbe muoversi quest'anno in maniera più aggressiva. In particolare Powell ha detto che la sua percezione dell'economia è migliorata da dicembre scorso. "Una dichiarazione che è stata presa dal mercato come un implicito endorsment di 4 rialzi nel 2018", sottolinea Giuseppe Sersale, Strategist di Anthilia Capital Partners Sgr.Sul parterre di Piazza Affari vendite soprattutto su Fca (-1,08%) e Tenaris (-0,96%). Salvatore Ferragamo sale invece dell'1,1% dopo la notizia che l'ad Poletto lascerà la guida della società.Bene Leonardo (+0,75%) che ha ricevuto dalla Cina un ordine da 120 mln di euro per 26 elicotteri.In lieve calo Prysmian (-0,31%) che ieri sera ha diffuso i conti 2017 che evidenziano ricavi a 7,9 miliardi di euro, in crescita del 4,4% (-0,1% la variazione organica), con ebitda rettificato di 733 mln (+3,1%). Proposto un dividendo di 0,43 euro per azione. Il cda ha deliberato la convocazione dell'assemblea degli azionisti sulla proposta di aumento di capitale da 500 mln di euro necessario per finanziare l'acquisto di General Cable.