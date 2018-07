Piazza Affari mostra i muscoli, recupera la galassia Agnelli

Titta Ferraro 24 luglio 2018 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

Primi scorci di giornata in buona ascesa per Piazza Affari dopo l'avvio opaco di settimana. L'indice Ftse Mib segna un progresso dello 0,76% a quota 21.769 punti. In prima fila i titoli della galassia Agnelli tentano il recupero: +1,3% Fca, +1,57% Ferrari, +1,7% CNH. Ieri l'effetto addio Marchionne ha fatto bruciare oltre 2,3 miliardi di euro di capitalizzazione per Fca & co.Tra i migliori anche Stm (+2,8%) che in serata darà i conti trimestrali. Poco mossa Luxottica (+0,14%) che ha chiuso il secondo trimestre con un fatturato di 2.417 milioni di euro (+1,4% a cambi costanti, -4,9% a cambi correnti), mentre l’utile netto “ajdusted” si è attestato a 545 milioni segnando un +11,6% a cambi costanti (-3,9% correnti).Oggi in primo piano la pubblicazione degli indici Pmi manifatturieri e servizi di Francia, Germania, eurozona, ma anche per gli Stati Uniti (si tratta della stima preliminare di luglio).