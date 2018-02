Piazza Affari moderatamente positiva, in testa Tenaris e Banco BPM

Titta Ferraro 19 febbraio 2018 - 09:31

MILANO (Finanza.com)

Segno più per Piazza Affari. Dopo la prima mezzora di contrattazioni l'indice Ftse Mib segna un progresso dello 0,14% a 22.828 punti. Oggi si profila una giornata povera di indicazioni, complice la chiusura per festività di Wall Street in occasione del President's Day. L'agenda macro di oggi prevede la sola pubblicazione delle partite correnti di Italia ed Eurozona.Molto bene sul parterre milanese il titolo Tenaris (+3,37%) che sfrutta l'emergere della possibilità di dazi all'import di acciaio negli Stati Uniti. Tra le banche si muove bene Banco BPM (+1,5%) che ha annunciato di aver ricevuto dalla Bce l’autorizzazione all’adozione dei propri sistemi interni di risk management (modelli AIRB) ai fini della misurazione dei requisiti patrimoniali relativi al rischio di credito a livello consolidato e dunque mediante estensione degli stessi a BPM spa. L’autorizzazione determinerà un incremento di CET1 stimabile in circa 80 bps.