Piazza Affari mantiene impostazione positiva, rumor spingono Generali

Titta Ferraro 13 luglio 2017 - 09:13

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari cerca di dare seguito al rally della vigilia con l'indice Ftse Mib che segna in avvio un progresso dello 0,14% a 21.4621 punti. Ieri Wall Street ha stabilito nuovi record cavalcando le parole del presidente della Federal Reserve, Janet Yellen, che ha parlato di rialzo graduale dei tassi di interesse, stemperando l'ipotesi che la Fed adotti un percorso aggressivo di aumento di tassi.Sul parterre milanese spicca generali (+0,73%) in scia alle voci di possibile vendita degli asset tedeschi nel settore vita. Lieve segno più per Enel (+0,12%) su cui Societe Generale ha indicato una raccomandazione buy con prezzo obiettivo a 5,60 euro. Focus anche su Telecom Italia (+0,43%) su cui in serata Standard & Poor's ha rivisto al rialzo l'outlook a positivo sul rafforzamento delle performance operative e la generazione di cassa.