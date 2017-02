Piazza Affari: maglia rosa d’Europa con il rally di Intesa, brilla Telecom Italia

Alessio Trappolini 3 febbraio 2017 - 17:41

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari illumina il Vecchio Continente, con l’indice FTSE Mib miglior indice d’Europa nella seduta che chiude l’ottava dei mercati finanziari. La piazza azionaria di Milano è stata animata da diverse storie societarie, in particolar modo nel settore bancario. Intesa ha diffuso i conti trimestrali, mentre UniCredit si prepara al maxi aumento di ca-pitale al via lunedì.



Oltreoceano il mercato del lavoro a stelle e strisce ha messo in campo una nuova prova di forza. A gennaio il saldo delle buste paga nei settori non agricoli statunitensi (le c.d. non-farm payollls) ha evidenziato un incremento di 227 mila unità, un dato decisamente maggiore delle +170 mila unità del consenso. Numeri che hanno gal-vanizzato Wall Street, insieme alla spinta alla deregolamentazione che Donald Trump ha promesso con la revi-sione del Dodd-Frank Act.



In questo quadro il FTSE Mib ha chiuso a 19.116,04 punti, in rialzo dell’1,2%. Rally del settore bancario, innesca-to da Intesa Sanpaolo, +2,66% a 2,238 euro, maglia rosa del listino. Nell’esercizio 2016 Intesa ha registrato ri-sultati netti in crescita a 3,1 miliardi di euro, deliberato 3 miliardi di euro di dividendi totali e un Tier 1 ratio in crescita al 13,9%. Questi i punti salienti del bilancio dello scorso anno, diffuso nel primo pomeriggio dalla pri-ma banca italiana.



Piatta UniCredit, a 26,16 euro, con l’aumento di capitale monstre da 13 miliardi di euro ormai alle porte. Ben comprata Telecom Italia che chiude la settimana con un rialzo del +2,57% a 0,82 euro dopo i risultati positivi rilevati da TIM Brasil. Sul fronte dei ribassi hanno sofferto Moncler, -1,11% a 17,72 euro, e Buzzi Unicem, -0,98% a 23,23 euro.