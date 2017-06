Piazza Affari maglia nera in Europa: si smorza effetto banche, sorprende solo Intesa Sanpaolo

Alessio Trappolini 27 giugno 2017 - 17:48

MILANO (Finanza.com)

Il mercato italiano ancora in fase di stallo, con l’indice FTSE Mib che oggi ha lasciato sul terreno l’1% tornando a 20.790,86 punti. L’effetto banche che ha caratterizzato la seduta di ieri si è smorzato rapidamente quest’oggi e le prese di beneficio hanno avuto la meglio su alcuni titoli come Banco Bpm, -0,71% a 2,776 euro, e Mediobanca, -0,235% a 8,48 euro.Solo Intesa Sanpaolo mantiene la capacità di sorprendere, dopo i riscontri positivi che gli analisti hanno fornito all’operazione che apporterà gli asset “buoni” delle due banche venete nella pancia di Cà de Sass. In questo quadro il titolo oggi ha guadagnato il +1,77%, portandosi a 2,756 euro e indossando la maglia orsa del principale listino.