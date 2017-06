Piazza Affari maglia nera in Europa, FTSE Mib -1% a 20.790,86 punti - Flash

Alessio Trappolini 27 giugno 2017 - 17:40

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari maglia nera in Europa: FTSE Mib -1% a 20.790,86 punti. Miglior titolo IntesaSanpaolo con un guadagno del +1,77%, peggiore Exor, in calo del -3,53 per cento.