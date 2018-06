Piazza Affari in rialzo, soffrono Fca e Brembo dopo warning Daimler

Titta Ferraro 21 giugno 2018 - 09:19

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato rialzo per Piazza Affari con l'indice Ftse Mib a quota 22.177 punti (+0,26%). Si muovono bene Tenaris (+1,27%) e CNH (+1,02%). In affanno invece Fca (-1,3%) e Brembo (-1,57%) dopo il profit warning di Daimler a causa dell'aumento dei dazi doganali deciso da Cina e Usa.Le banche centrali tornano protagoniste oggi. La Swiss National Bank (SNB) dovrebbe mantenere la politica monetaria invariata con tassi fermi a -0,75%. Alle 13:00 toccherà invece alla Bank of England con tassi attesi fermi allo 0,5% con le attese di mercato che sono di un rialzo del costo del denaro oltremanica nel meeting di agosto.