Piazza Affari in rialzo all'attacco dei nuovi massimi, bene Fca

Titta Ferraro 19 gennaio 2018 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Avvio in moderato rialzo per Piazza Affari (+0,15% a 23.666 punti) nell'ultima seduta di una settimana interlocutoria che ha comunque visto il Ftse MIb aggiornare i massimi da agosto 2015. Il saldo di queste prime tre settimane dell’anno risulta ampiamente positivo (oltre +7%). Ieri sul fronte obbligazionario, si è osservato un restringimento dello spread in area 140 punti base.Sul parterre milanese si muove bene Fca (+0,52%) che ha incassato la promozione a neutral da parte di Exane. Sale dello 0,4% Campari protagonista in negativo ieri causa una bocciatura da parte degli analisti. Tra i pochi segni meno spicca Saipem che cede poco più di mezzo punto percentuale.In mattinata è prevista la diffusione oltremanica dei dati di dicembre sulle vendite al dettaglio, attese in progresso del 3% annuo. Bankitalia pubblicherà il Bollettino economico trimestrale sull'economia italiana. Dagli Stati Uniti in arrivo nel pomeriggio l'indice sulla fiducia dei consumatori elaborato dall'Università del Michigan.